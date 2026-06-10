Aras Bulut İynemli'li Eve Giden Yol Sete Çıktı!

Dijital yayın platformu Netflix ile Türkiye'nin en köklü ve önde gelen yapım şirketlerinden Ay Yapım dünya çapında ses getirecek yepyeni ve çok iddialı bir orijinal projeye daha imza atmak için kolları resmen sıvadı. Hazırlık süreci uzun süredir büyük bir gizlilikle ve titizlikle yürütülen izleyicileri daha ilk dakikadan itibaren gizem dolu tekinsiz bir atmosfere sürüklemeyi hedefleyen mini dizinin çekimleri başladı. Ay Yapım'ın Netflix için hazırladığı ve dijital dünyada şimdiden büyük merak uyandıran Eve Giden Yol dizisi set ekibinin koordinasyonuyla birlikte sahaya indi. Bilecik'in o tarihi dokusu içinde saklı kalan adeta zamanın durduğu terk edilmiş gizemli bir köyünde çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda ise benzersiz vizyonuyla tanınan usta isim Onur Saylak oturuyor. Onur Saylak'ın o ödüllü derinlikli yönetmenlik bakış açısı terk edilmiş bu köyün mistik, tekinsiz ve sırlarla dolu havasıyla birleşerek izleyicilere ekranda benzersiz bir sinematografik deneyim sunacak.

Aras Bulut "Kemal" Karakteriyle Sette!

Yapımın görsel dünyası ve o insanı içine çeken karanlık hikaye anlatımı için mekan seçimine aylarca çok büyük bir özen gösterildi malum. Dizinin o ağır ruhunu ve geçmişten gelen derinliğini tam anlamıyla yansıtmak amacıyla Marmara Bölgesi'nin tarihi dokusuyla ve bozulmamış doğasıyla öne çıkan bu terk edilmiş köyü set alanı olarak belirleyen ekip çekim takvimini de jet hızıyla başlattı. Toplamda 8 bölümden oluşacak bu sürükleyici mini dizinin senaryosu ise ekranın en güçlü en ters köşe yapmayı seven kalemlerinden Sevgi Yılmaz'ın imzasını taşıyor. Güçlü karakter analizleri ve soluk kesen dramatik kurgusuyla dikkat çeken yapımda, canlandıracağı yeni rolle hayranlarını şimdiden heyecanlandıran ödüllü aktör Aras Bulut da nihayet çekim planına dahil oluyor.

Dizinin kilit ismi Kemal karakterine hayat verecek olan Aras Bulut bugün ilk sahneleri için kostümünü giyip sete çıkacak ve kamera karşısına geçecek. Başarılı oyuncunun canlandıracağı Kemal karakterinin bu terk edilmiş köyün saklı kalmış üzeri tozlanmış o karanlık geçmişiyle nasıl bir bağ kuracağı ve bu tehlikeli yolculukta Eve Giden Yol'un tam olarak nereye çıkacağı ise şimdiden dijital dünyanın en çok kurcalanan, en büyük merak konularından biri haline geldi.