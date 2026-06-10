Rafet El Roman'dan Alkışlanacak Vefa Projesi!

Türk pop müziğinin romantik sesi Rafet El Roman vefa dolu hareketiyle hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Bugüne kadar dillere pelesenk olan aşk şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı bu defa doğup büyüdüğü topraklara çocukluk hatıralarına dönüş yaptı. Şarkıcı Rafet El Roman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğup büyüdüğü Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bugün harabe halde olan evi takipçilerine gösterdi.

Anne ve Babasının Mirasına Hayat Verecek

Yılların ve bakımsızlığın etkisiyle adeta enkaza dönen çocukluk evinin önünde kamera karşısına geçen ünlü sanatçı burayı aslına uygun şekilde ayağa kaldıracağını müjdeledi. 57 yaşındaki şarkıcı annesi ve babasından miras kalan yaklaşık 3-4 dönümlük arsa üzerinde yer alan evi hatırladığı orijinal haline sadık kalarak yeniden yaptırmak istediğini açıkladı.

Hikayemin Başladığı Yerdesiniz

Duygusal bir nostalji yolculuğuna çıkan ünlü şarkıcı harabe haline gelen yapının önünde takipçilerine seslenirken şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, hikayemin başladığı yerdesiniz; Havsa, Edirne. Ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm."

Buralardan Geçerken Mutlaka Uğrayın

Evin tamamlanmasının ardından ticari ya da tamamen kişisel bir mülk olarak kalmasını istemediğini belirten sanatçı kapılarını kendisini seven herkese sonuna kadar açacağını söyledi. Rafet El Roman açıklamasının devamında hayranlarına şu sözlerle davette bulundu:

"Bu evi hatırladığım kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa etmek istiyorum. Beni seven ve hatırlayan sizler buralardan geçerken mutlaka uğrayın çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak istedim, kendinize çok iyi bakın sevgiler"

Ünlü popçunun bu örnek davranışı ve doğduğu topraklara gösterdiği bağlılık sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve takdir mesajı aldı.