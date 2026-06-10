Kim Kardashian Ve Lewis Hamilton Dudak Dudağa!

Formula 1 dünyasının en prestijli ayaklarından biri olan Monaco Grand Prix bu hafta sonu sadece pistteki hız savaşıyla değil padoğun ardındaki sürpriz bir aşk belgesiyle de magazin tarihine geçti. Yarış boyunca heyecanla tribündeki yerini alan dünyaca ünlü yıldız podyum başarısının ardından sevgilisini lüks yatta karşıladı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6'ncı yarışı Monaco Grand Prix hafta sonunda Mercedes pilotu Kimi Antonelli'ye birincilik getirirken Ferrari'nin İngiliz pilotu Lewis Hamilton'a ise ikincilik sağladı. Hamilton'un yarıştaki ikinciliğine, sevgilisi Kim Kardashian özel bir kutlama yaptı. Yarış boyunca tribünden Hamilton'ı seyreden Kardashian, yarış sonrası lüks yatta erkek arkadaşını öpücüklere boğarak kutladı.

Kardashian Kardeşler Monaco Yat Limanında Göz Kamaştırdı

Pistteki dev mücadelenin sona ermesiyle birlikte gözler Monaco'nun ünlü limanına demirlenmiş olan lüks yatlara çevrildi. Kameraların odağındaki isimler ise stil basamaklarını yine tırmanan Kardashian kardeşler oldu. Yarışın ardından Kim Kardashian kardeşi Khloe Kardashian'la birlikte Hamilton'ın lüks yatına geçti. Kardashian kardeşler birbirleriyle renk uyumu yakaladıkları kıyafetleriyle dikkat çekti.

Sürat Teknesiyle Aşkına Koştu

Ferrari koltuğundaki başarılı performansıyla Monaco'da ikincilik kupasını kaldıran usta pilot podyum seremonisinin ve basın toplantılarının ardından vakit kaybetmeden kutlama alanına doğru yola çıktı. Yarışta ikincilik elde eden İngiliz pilot Hamilton da bir sürat teknesiyle lüks yata geçerek kendisini bekleyen Amerikalı realite şov yıldızı sevgilisiyle buluştu.

İlk Kez Bu Kadar Samimi Görüntülendiler!

Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularını sessizlikle geçiştiren ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift bu kutlamayla birlikte aşklarını ilan etmiş oldu. Kardashian sevgilisi Hamilton'ın kollarına koşarak onu tebrik etti ve sevgi dolu bir kucaklaşma yaşadılar. İkili ilk kez bu kadar samimi anlarına ait görüntü vermiş oldu. Dünyanın en zengin realite şov yıldızlarından Kim Kardashian ile Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton'ın yattaki bu romantik dakikaları dünya magazin basınının manşetlerini süsledi.