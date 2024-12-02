Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan Bali'de romantik tatil

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, yoğun tempolarına kısa bir ara vererek Endonezya’nın cennet köşesi Bali’de romantik bir tatil yaptı. Doğası ve huzur veren atmosferiyle ünlü olan Bali Adası, çiftin hem dinlenmesine hem de macera dolu anlar yaşamasına olanak sağladı.

Tatilde Hint Okyanusu’nun dalgalarına meydan okuyan Düzyatan, sörf yaparak keyifli anlarını sosyal medya hesabından “Bali hakkında bazı anılar” notuyla takipçileriyle paylaştı. Neslişah Alkoçlar ise doğum gününü kutladığı bu özel tatilden bir kareyi “35 yaşımın son gününden…” ifadesiyle yayımladı.

Eşine doğum gününde romantik bir mesaj gönderen Engin Altan Düzyatan, “İyi ki doğmuşsun birtanem” sözleriyle dikkat çekerken, çiftin aşk dolu kareleri takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Doğa ile iç içe vakit geçirerek adeta bir "doğa terapisi" yapan çift, huzur dolu bu tatilin anılarını hem kendilerine hem de sosyal medya takipçilerine hatıra bıraktı. Çiftin Bali’den paylaştıkları fotoğraflar, hayranları tarafından “Aşk dolu bir tatil” yorumlarıyla karşılandı.

Hint Okyanusu’nun eşsiz manzarası eşliğinde geçen bu özel anlar, çiftin aşklarının bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.