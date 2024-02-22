Engin Altan Düzyatan: Starlık daha iyiymiş!

Engin Altan Düzyatan, yapımcılık da yaparak yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile birlikte gelecek projelerinden bahsetti ve oyunculuk ile yapımcılık arasındaki temel farkı vurguladı. İşte detaylar...

Engin Altan Düzyatan: Starlık daha iyiymiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2024 10:34

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Objektiflere yansıyan Düzyatan, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatil hakkında konuşan Düzyatan, "Önce Dubai sonra Uludağ, güzel bir tatil yaptım. Keyfim yerinde, dinleniyorum. Bu yıl artık bir şey yapmayacağım. Önümüzdeki yıl gelecek projeleri değerlendiririz ama bu yıl bir şey yok" dedi.

Oyunculuğa ek olarak yapımcılıkla ilgili deneyimlerini paylaşan Düzyatan, yapımcılığın daha zor işlerle dolu olduğunu belirtti. "Oyunculuğun şöyle bir rahatlığı var. Hiçbir şeyle sen uğraşmıyorsun, birileri senin adına uğraşıyor. Sen gidiyorsun oynuyorsun, eve dönüyorsun. Yapımda daha zor işler, çok fazla parametreler var. Bütün hepsini senin takip etmen gerekiyor. Şimdi onun geyiğini yapıyorum. Starlık daha iyiymiş" diyen Düzyatan, yapımcılığın oyunculuktan farklı zorlukları olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Düzyatan'ın yapımcılığını üstlendiği bir belgeseli tamamladığını ve bir film projesinde montaj sürecinde olduklarını da paylaştı. Gözler, Düzyatan'ın bu yeni kariyer adımını nasıl şekillendireceğini merakla bekliyor.

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