Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt ve Melisa Şenolsun'u buluşturan Dünya Varmış sete çıktı

Altın Portakal ödüllü yönetmen Ali Adnan Özgür'ün yönetmenliğini üstlendiği post-apokaliptik unsurlar taşıyan macera ve komedi filmi Dünya Varmış'ın çekimleri Bodrum'da başladı. Projede öne çıkan benzersiz konseptiyle, heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar, fütüristik bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktarılıyor.

Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt ve Melisa Şenolsun'un başrollerini paylaştığı film, dünya üzerindeki tüm yaşamı sona erdirecek bir salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor. 'Kadimler' adındaki gizli bir oluşumun seçilmiş kişilerden oluşan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için inşa ettiği sığınak otelde, heyecan ve gizem dolu günler yaşanıyor.

Senaryosu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt'a ait olan 'Dünya Varmış', kadrosundaki yıldız isimlerle 2024'ün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.