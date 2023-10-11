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Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'dan Çöp Adam dizisine veda

Star TV'nin sevilen dizisi "Çöp Adam", bu akşam 30. bölümüyle sona eriyor. Başrol oyuncuları Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu, sosyal medya üzerinden duygusal veda mesajlarıyla izleyicilere teşekkür etti.

Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'dan Çöp Adam dizisine veda
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 18:44

Star TV'nin izleyicilerden büyük ilgi gören dizisi "Çöp Adam", bu akşam ekrana gelecek olan 30. bölümüyle sona eriyor. Dizi, yıl sonuna kadar devam edeceği planlanırken, reytinglerin düşmesi üzerine sonlandırılma kararı alındı.

Çöp Adam Neden Final Yaptı?

Dizi, yılbaşına kadar devam etmesi planlanırken, reyting sonuçlarına bağlı olarak final kararı alındı. İki sezondur izleyicilerle buluşan bu dizi, başta Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu olmak üzere tüm oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi gördü.

Başrol Oyuncularının Veda Mesajları

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu gibi iki yetenekli oyuncunun başrollerini paylaştığı dizi, hem drama hem de aksiyon sahneleriyle dikkat çekti. İki oyuncu da sosyal medya üzerinden duygusal veda mesajları yayınladı.

Engin Altan Düzyatan'ın Veda Sözleri

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Tamer karakteriyle izleyicinin kalbinde taht kurdu. Yayınladığı mesajda, “Tamer ile yollarımız ayrılsa da Çöp Adam benim ve beraber çalıştığım herkesin hatıralarında güzel bir yerde kalacak… Başka projelerde görüşmek üzere…” ifadelerine yer verdi.

Elçin Sangu'nun Duygusal Mesajı

Elçin Sangu'nun canlandırdığı Peri karakteri, hem travmatik sahneleriyle hem de duygusal hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Başarılı oyuncu, “Peri’ye veda ediyorum… beni ne kadar yorduğunu hem de ne kadar sevdiğimi söyleyerek… Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz bu hayatta…” sözleriyle hayranlarına duygusal bir veda etti.

“Çöp Adam”ın başarısının arkasında sadece başarılı oyunculuklar değil, aynı zamanda etkileyici senaryo ve yönetmenlik de bulunmaktadır. Dizinin en öne çıkan anları arasında, Tamer ve Peri'nin karşı karşıya geldiği sahneler, dizinin dikkat çeken dramatik anları ve nefes kesen aksiyon sahneleri yer alıyor.

Dizinin Hafızalarda Kalan Sahneleri

Tamer'in geçmişiyle yüzleştiği anlar.

Peri'nin yaşadığı travmaların gözler önüne serildiği dramatik sahneler.

İki başrol oyuncusunun birlikte yaşadığı duygusal ve aksiyon dolu anlar.

Star TV'nin “Çöp Adam” dizisi, hem oyunculuk performansları hem de hikayesiyle izleyicinin gönlünde özel bir yere sahip oldu. 30. bölümüyle ekrana veda eden dizi, izleyicinin hafızasında uzun süre kalacak gibi görünüyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başarılı performanslarına teşekkür eder, iki yetenekli oyuncunun gelecekteki projelerini dört gözle bekliyoruz.

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