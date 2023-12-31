Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Adım Farah final yaptı. Engin Akyürek, Demet Özdemir için bakın ne söyledi? İşte detaylar...

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2023 09:07

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı 'Adım Farah' dizisi dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyenlerine veda etti. Dizinin final bölümünün yayınlanmasının ardından Engin Akyürek, Instagram'ın hikaye bölümünden peş peşe paylaşımlarda bulundu. Önce ekip arkadaşlarına teşekkür eden başarılı aktör ardından izleyenler için bir mesaj yayınladı.



Engin Akyürek rol arkadaşı Demet Özdemir'e de ayrı bir parantez açtı. Özdemir'le fotoğrafını paylaşan Akyürek bu karenin üzerine "Demet sen bir armağandın" notunu yazdı. 