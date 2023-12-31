Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı 'Adım Farah' dizisi dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyenlerine veda etti. Dizinin final bölümünün yayınlanmasının ardından Engin Akyürek, Instagram'ın hikaye bölümünden peş peşe paylaşımlarda bulundu. Önce ekip arkadaşlarına teşekkür eden başarılı aktör ardından izleyenler için bir mesaj yayınladı.







Engin Akyürek rol arkadaşı Demet Özdemir'e de ayrı bir parantez açtı. Özdemir'le fotoğrafını paylaşan Akyürek bu karenin üzerine "Demet sen bir armağandın" notunu yazdı.



