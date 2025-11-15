Engin Akyürek ve Aslı Enver'li "Enfes Bir Akşam" Dizisine İkinci Sezon Onayı Çıktı

Engin Akyürek ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı Netflix dizisi "Enfes Bir Akşam", kısa sürede ikinci sezon onayını aldı. Dizi, bir yalıdaki güç savaşını ve büyük bir aşk hikayesini konu alıyor.

Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı "Enfes Bir Akşam" dizisinin ikinci sezon onayı çıktı. Ağır konusuyla dikkat çeken Netflix içeriği, kısa sürede büyük ilgi gördü. Tims&B imzalı iddialı yapımın devamının çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu.

Güç Savaşı ve Büyük Bir Aşk

Başarılı kalem Meriç Acemi’nin yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönettiği 8 bölümlük dizi, Anadoluhisarı’ndaki bir yalının etrafında dönüyor. Enfes Bir Akşam, yalıdaki güç savaşı ve bu savaşın içinde filizlenen büyük bir aşkın hikayesini anlatıyor.

2. Sezon Çekim Takvimi Netleşmedi

Dolunay Soysert, Serkan Altunorak, İsmail Demirci, Zeynep Oymak, Tarık Emir Tekin ve Sedef Avcı gibi başarılı oyuncular da dizinin kadrosunda yer alıyor. Dizinin ikinci sezon çekim takvimi henüz netleşmedi.

