Engin Akyürek Hayranları Şokta: Bereketli Topraklar Dizisi 5. Bölümde Bitti

Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisi, reytinglerde beklentiyi karşılayamadığı için 5. bölümde final yaparak ekrana veda etti. Dizi, erken final yapan yapımlar arasına katıldı.

Yayın Tarihi : 19-11-2025 11:10

Adana'da çekilen ve büyük umutlarla ekrana taşınan Bereketli Topraklar dizisi, erken final yapan projeler arasına katıldı. Süreç Film imzalı yapım, reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Düşük Reytingler Nedeniyle 5. Bölümde Bitiyor

Show TV için çekilen Bereketli Topraklar dizisi, yönetmen ve senarist değişikliği yaşamasına rağmen düşük reytingler almaya devam etti. Yapımcılar, son alınan düşük reytingler üzerine dizinin daha fazla zarar etmemesi için karar aldı. Bereketli Topraklar, 5. bölümde ekrana veda edecek.

