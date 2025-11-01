Engin Akyürek Hayranları Ekran Başına: "Bereketli Topraklar" Olaylı Bir Bölümle Geliyor

Show TV'nin Yeni İddialı Dizisi "Bereketli Topraklar" Pazar Akşamı Başlıyor

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Bereketli Topraklar", ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizi, güçlü hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştiriliyor. Senaryo ekibinde ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı ve usta isimler bulunuyor. Başrolde Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu) ve Gülsim Ali (Nevin Yılmaz) yer alıyor. Kadrodaki diğer önemli isimler şunlar: Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı), Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu), Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu), İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı) ve Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu). Ayrıca Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Ali Faruk Akgören, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek gibi isimler de kadroda bulunuyor.

Dizinin Konusu ve İlk Bölümde Yaşanacaklar: Bereketoğulları ve Karahanlılar Savaşı

"Bereketli Topraklar"ın hikâyesi, Adana'nın bereketli topraklarında geçiyor. Bölge, yıllardır süren sessiz bir savaşın gölgesinde kalmıştır. Bölgenin iki köklü ailesi olan Bereketoğulları ve Karahanlılar, bir zamanlar kanla çizilen sınırları korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sükûnetin yakında bozulması bekleniyor.

Dizinin birinci bölümünde olaylar hızla gelişiyor. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele ediyor. Fakat Adana'ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin'in gelişiyle tüm dengeler değişmeye başlıyor. Bölgenin yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit ediyor.

Üç Cepheli Savaş Başlıyor: Vicdan, Düşmanlık ve Toprak Mücadelesi

Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanıyor. Zehra Karahanlı, ailesine yapılanların karşılığında suskun kalan babası Cemal'e öfke duyuyor. Zehra, Bereketoğlu ailesine bedelini ödetme gününü bekliyor.

Salih Bereketoğlu'nun bölgeye geri dönüşü ve Karahanlıların kızı Fatma'yla yakınlaşması, yıllar önce küllenmiş olan düşmanlığı yeniden alevlendiriyor. Ömer için artık üç cepheli bir savaş başlıyor. Bu savaşın cepheleri şunlar: Topraklarını elinden almak isteyenler, Karahanlı Zehra'nın harlanan düşmanlığı ve kendi vicdanının duvarlarını zorlayan Savcı Nevin. "Bereketli Topraklar", ilk bölümüyle 2 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek.