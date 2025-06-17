Engin Akyürek Dönüyor! İşte Yeni Dizisi...

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden Bereketli Topraklar için merakla beklenen başrol oyuncusu belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanacak dizi için sürpriz bir karar alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Akyürek, dizinin başrolünde yer alacak ve seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği yapımın senaryosunu ise Hasan Tolga Pusat ile Ozan Ağaç kaleme alıyor.

Engin Akyürek ve Yağız Alp Akaydın Yine Birlikte

Başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın ve ünlü oyuncu Engin Akyürek, daha önce Disney Plus’ın çok konuşulan Kaçış dizisinde beraber çalışmıştı. İkilinin uyumu bu kez Bereketli Topraklar dizisinde ekrana taşınacak. Rol için daha önce Caner Cindoruk ile prensipte anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Ancak son anda yapılan değişiklikle dizinin başrolü için Engin Akyürek tercih edildi.

Dizinin Hikayesi ve Kadrosu Güçlü Geliyor

Süreç Film imzası taşıyan proje, Safa Önal’ın Derman Bey ve Bodrum Hakimi eserlerinden uyarlandı. Dizide Engin Akyürek, izleyiciyi derin bir hikayeye çekecek. Oyuncuya dizide Bilal Yiğit Koçak ve Sarp Akkaya kardeş rollerinde eşlik edecek. Bu güçlü kadro, dizinin reyting listelerini zorlayacağının sinyalini şimdiden veriyor. Show TV’nin bu büyük projesi, yeni sezonda ses getirecek gibi görünüyor.