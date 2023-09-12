En düşük emekli maaşı ZAMMI Bakan Şimşek'ten müjde ENFLASYON+ REFAH YÜZDE 50 ZAM ONAYI

Emekli maaşı, memur maaşı ve asgari ücret zammı hesaplanırken göz önünde bulunan konu geçmiş 6 aylık enflasyon verisi olmaktadır. Özellikle de son yıllarda yapılan zamlar, zam açıklaması ile ilk maaş alındığı dönem aralığında bile enflasyon karşısında ezilmektedir. Ancak TBMM'ye sunulması beklenen bir tasarı sonrasında maaşların artık erimeyeceği belirtiliyor. Bu zamlar için ise gözler TBMM'nin açılış tarihine çevrilmiş bekliyor. 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'de ilk görüşülecek olan konunun maaş zamları ve enflasyon konusu olacağı biliniyor. Ekim ayından sonra gerek asgari ücretli gerek emekli gerekse de memur için görüşmeler başlayacak.

Geçtiğimiz hafta OVP açıklaması sonrasında az çok zamlar konusunda fikir sahibi olunmaya başlandı. Maaşların enflasyon karşısında ezilmemesi adına yeni zam sisteminin devreye sokulacağı açıklanırken, bu 3 kategori zamları nasıl uygulanacak sorusu araştırılıyor. Yeni zamlar için çalışmalar ekim ayında TBMM'nin açılması ile başlayacak. Bakan Şimşek Orta vadeli program değerlendirmesinde kendisine sunulan emekli zammı ile alakalı bir soruya ''Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz ve çok netiz'' açıklamasını yapması milyonlarca emekliye heyecanlandırdı. Orta vadeli program kapsamında açıklamalarına devam eden Şimşek emekli maaş zammı ile alakalı hesap ve çalışmaların başladığını belirtti.

Şimşek, Emekli vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini açıkladı. Zam düzenlemesi ile alakalı başlayan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Şimşek ''en düşük maaş alan emeklilerimizin refahını sağlamak adına birçok çalışma mevcut'' dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zam oranlarının artışına yönelik yaptığı açıklamasında artık zam oranlarının geçmiş enflasyona göre değil de Hedef enflasyona göre belirleneceğini duruyordu. Yani zam yapılacak dönemin enflasyonu Hedef alınarak hesaplamalar yapılacak.

Yeni sistem emekli ve memur zamları için geçerli olacak iken Bu uygulamanın enflasyonu düşüreceği ve maaşların enflasyon karşısında erimemesini sağlayacağı tahmin ediliyor. Orta vadeli program sonucuna göre yıl sonu enflasyon iddiaları %65 olarak şekillendi. Buna göre 6 aylık enflasyon ise %38 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Bu Orana verilecek refah Payı ile birlikte zam oranının %50'yi geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan memur ve memur emeklileri de bu kapsamda Ocak ayında fark ödemesi alacağı kesinleşmiş bulunuyor. Ocak ayında yapılacak olan zamda geçmiş enflasyona göre değil de 6 ay için hedeflenen enflasyona göre bir oranın belirleneceği ve buna göre bir açıklama yapılacağı biliniyor. Öte yandan yapılacak olan zam oranlarına refah Payı uygulamasının da eklenmesi bekleniyor. Emekliye ara zam emekli ve memura senede iki kere Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılmakta.

Ancak Temmuz ayından sonra artan enflasyon rakamları karşısında meclis açıldığında yeni zam ile alakalı görüşmelerin başlanacağı ve üçüncü bir zam yapılacağı konuşuluyor. Konu ile alakalı olarak Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesinin yapılacağı ve bu ödemenin de bir Nebze olsun emeklinin cebini ferahlatacağı biliniyor.