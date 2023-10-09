En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Toprağa güvenen parasını 4'e katladı

Finansal yatırım alanlarında dalgalanmaların etkisi sürerken, arsa yatırımında kazanç oranları dikkat çekiyor. Son bir yılda arsa fiyatları yüzde 100 ile yüzde 400 arasında rekor bir artış gösterdi.

Yatırım uzmanları, bu dönemde özellikle uzun vade planları olan yatırımcılara arsa yatırımını öneriyor. Uzmanlar, arsa yatırımının, döviz ve altına göre daha karlı bir yatırım olduğuna ve ülke ekonomisine daha olumlu etkileri olduğuna vurgu yapıyor. Özellikle yastık altında tutulan dövizin, Türkiye'nin cari açık sorununa katkıda bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Gayrimenkul yatırım danışmanlarından alınan bilgilere göre; "Yaklaşık 20 yıldır Marmara ve Ege bölgelerinde gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmeti veriyorum. Bu süre zarfında arsa yatırımı yapan ve döviz veya altın yatırımına kıyasla daha az kazanan bir yatırımcıyla karşılaşmadım," şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu durum, yatırımcıların arsa yatırımını daha ciddi bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ortaya koyuyor.

Arsa Yatırımında Yüzde 400'e Varan Kazanç Fırsatı!

Dolar, altın ve hisse senetlerinin yanı sıra arsa yatırımı da son dönemde önemli kazançlar sunuyor. 2022-2023 yılında doların, altının ve BIST 100 endeksinin gösterdiği performansın yanı sıra arsa yatırımlarında Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde yüzde 400'e varan kazançlar elde edildiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul yatırım uzmanları, “Bu bölgelerde arsa yatırımlarının yüzde 300 ile yüzde 400 oranında kazanç sağladığına şahit olduk. Ancak burada en önemli nokta, yatırımcının detaylı bir araştırma yaparak doğru fiyatta arsa almasıdır. Doğru fiyatta alınan arsa asla kaybettirmez. Özellikle bu alanda tecrübesi olmayan yatırımcıların gayrimenkul danışmanlarından destek almalarını öneriyoruz,” şeklinde konuştu.

Yatırımcıların, piyasa şartları ve fiyat hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Erken satış yapmak, potansiyel kazançları kaybetmeye neden olabilir. Özellikle arsa fiyatlarının yükselişte olduğu dönemlerde sabırlı olmak, kazancı katlamada büyük rol oynar,” dedi.

Verimli Tarım Topraklarına Yapılan Yatırımlarda Dikkat!

Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır danışmanlık hizmetleri sunan Ergin Kılıç, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle arsa ve arazi alımlarında dikkat edilmesi gereken unsurların başında hisseli tapu gelmektedir. Hisseli tapuların genellikle daha sonrasında çeşitli anlaşmazlıklara yol açabildiğine dikkat çeken Kılıç, bu tür arsalardan uzak durulmasını öneriyor.

"Ülkemizin tarımsal potansiyelinin korunması, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre bırakılması adına verimli tarım topraklarına yapılan yatırımlarda son derece dikkatli olunmalıdır. Bu topraklar, inşaat projeleri yerine tarım için kullanılmalı. Böylelikle hem ekonomiye katkı sağlanmış olur hem de doğal dengenin bozulmasının önüne geçilir." diyen uzmanlar, yatırımcılara danışmanlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunduklarını da ekledi.