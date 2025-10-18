Emre Karayel İkinci Kez Baba Oldu: İlke Cihan Bebek Sosyal Medyada Kalpleri Eritti!

Emre Karayel ve Gizem Demirci ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor! İşte İlke Cihan bebekle paylaşılan o ilk kareler.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2025 12:50

Ünlü oyuncu Emre Karayel ve sevgili eşi Gizem Demirci, aylar süren tatlı bekleyişin ardından ikinci bebeklerine kavuştu. Karayel Ailesi, bu büyük mutluluğu hayranlarıyla paylaştı. Çift, İlke Cihan adını verdikleri minik oğulları ile tarifsiz bir sevinç yaşıyor. Emre Karayel, ikinci kez baba olmanın heyecanını kameralara yansıttı.

İlke Cihan Bebek Aileye Neşe Kattı

Emre Karayel ile Gizem Demirci, evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyorlardı. Ancak bu özel aile saadeti anlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmediler. Ünlü çift, ilk oğulları Can'dan sonra şimdi de İlke Cihan ile dört kişilik bir aile kurmanın keyfini çıkarıyor. İkinci kez baba olan Emre Karayel, hastane odasından yaptığı paylaşımla "Geldi ikinci paşam" ifadelerini kullandı. Bu samimi duyuru, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Can Abi Oldu: Aile Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Ünlü oyuncu, sadece küçük oğlu İlke Cihan ile olan fotoğrafını yayınlamakla kalmadı. Aynı zamanda büyük oğlu Can ile minik kardeşini gösteren duygusal kareleri de sosyal medya hesabına ekledi. Bu içten aile pozları, takipçilerinin kalbini ısıttı. Özellikle Can’ın İlke Cihan’ı tanıma anları, yüzlerce beğeni aldı. Karayel’in hayranları, bu güzel karelerin altına bolca “Maşallah” yorumları bıraktılar.

Çiftin bu mutlu haberi, magazin gündeminde hızla yayıldı. Emre Karayel, İlke Cihan'ın doğumuyla birlikte aile bağlarının daha da güçlendiğini gösterdi. Ünlü oyuncunun eşi ve iki oğluyla yaşadığı bu anlar, Karayel Ailesi'nin ne kadar huzurlu olduğunu kanıtladı. Sevenleri, İlke Cihan bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dilediler.

