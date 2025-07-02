Emre-Gizem Karayel 'Dedektif Reptır'ı Sinema Perdesine Taşıyor

Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği *Dedektif Reptır”ın sinema filmi için hazırlıklara başladı. Daha önce TRT Çocuk ekranlarında 52 bölüm yayınlanan ve çocukların büyük ilgiyle takip ettiği dizi, şimdi sinema perdesine taşınıyor.

Emre-Gizem Karayel 'Dedektif Reptır'ı Sinema Perdesine Taşıyor
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 02-07-2025 10:38

Çekimleri Ataşehir Pancake Stüdyoları’nda büyük bir prodüksiyonla devam eden filmde, gerçek zamanlı VFX ve sanal prodüksiyon teknikleri kullanılıyor. Unreal Engine teknolojisiyle gerçekleştirilen proje, bu alanda Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Emre Karayel, projeyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Dedektif Reptır, TRT Çocuk ile birlikte yaptığımız bir çocuk dizisiydi. Şimdi sinema filmiyle yola devam ediyoruz. Yaklaşık 50 kuklanın yer aldığı filmimizde, çocuklar kadar büyükleri de etkilemeyi hedefliyoruz. Gülmenin çocuklarımız ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz.”

Gizem Karayel ise filmi “bizim bebeğimiz gibi” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu bizim için çok özel bir proje. Kuklalarla birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Teknik anlamda çok etkileyici bir formatla sinema perdesine taşıyacağız.”

Aynı Sette Uyumlu İşbirliği
Aynı sette çalışmanın zorlukları sorulduğunda çiftin uyumu dikkat çekti. Emre Karayel, “Normalde zordur ama hanım bu konuda elimi çok rahatlattı. Ben sanat ve içerik tarafına odaklanıyorum, o da yapım süreciyle ilgileniyor,” derken; Gizem Karayel, “Ben çok karışmamayı tercih ediyorum. Karakter olarak zaten titiz bir insan. Birbirimizin işine karışmayınca her şey yolunda gidiyor,” sözleriyle görüşünü paylaştı.

Can, Kuklacılığa Göz Kırpıyor!
Çiftin oğulları Can da setin en küçük misafiri. Emre Karayel, “Bende çalışacağım diyor. Kuklacılık konusunda da hiç fena değil. Belki ileride o da kuklacı olur,” diyerek oğlunun projeye olan ilgisini dile getirdi.

“Oğlumuz Filmde Kucağımızda Olacak”
İkinci bebeklerini bekleyen Gizem Karayel, hamilelik sürecini sette geçirdiğini belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

“O da sette büyüyor. Koşturmacada fark etmedik bile. Ekim’de inşallah doğacak. Erkek olacak. Filmde kucağımızda olacak.”

“Dedektif Reptır” sinema filmi, 13 Mart 2026’da vizyona girecek.

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