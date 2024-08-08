Emre Fel'in başarısı Türkiye sınırlarını aştı

Türkiye'de hem radyo tv hem dijital listelerde üst sıralara yerleşen, birçok listede de zirvenin sahibi olan, YouTube'da 44 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaşan Sana El Pençe Durmam şarkısı Türkiye listelerini de aşarak dünyada YouTube'da en çok izlenen videolar listesinde 67 numaraya kadar yükseldi. Yaklaşık 1 aydır listede yer alan Emre Fel, emin adımlarla yükselmeye devam ediyor. Emre Fel, En Popüler 100 Müzik Videosu - Türkiye listesinde ise 1 numarada yer alıyor.



Başarılı teklileri ve albümü ile söz yazarı ve besteci yönünü öne çıkaran aynı zamanda da vokal tarzı, duruşu ve stili ile beğeni toplayan sanatçı, ikinci albüm hazırlığında olduğunu ve albümden ilk tekliyi Eylül ayında müzikseverler ile buluşturacağının da müjdesini verdi.