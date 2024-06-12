Emre Fel yine zirvede

Shazam'da 1 numaraya yerleşerek zirvenin sahibi olan genç sanatçı, Apple Music kullanıcıları arasında Türkiye’de 3 numaraya, Spotify’da ise Viral 50 - Türkiye listesinde 3 numaraya kadar yükseldi. En çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Sana El Pençe Durmam şarkısı ile Emre Fel başarısını bir kez daha kanıtladı.

Milyonları aşkın tıklanma rakamları ve listelerdeki başarılı yükselişi ile son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Fel, listeleri alt üst ederek Türk müzik dünyasında yepyeni bir kapı açtı.

Müziğini özgün, zamansız, yediden yetmişe olarak tanımlayan Emre Fel, tam bir Anadolu aşığı olarak o dönemin müzik kültürü ve eserlerinin tozlanmaması adına başladığı Yeni Anadolu yolculuğunda dinleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Konserleri aracılığıyla da şehir şehir dolaşan sanatçı, neredeyse her yerde biletleri tükenen performanslarını izleyici ile buluşturuyor.