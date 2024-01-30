Emre Fel, Veda Türküsü ile viral oldu

Milyonları aşkın tıklanma rakamları ile dijitaldeki başarısını gün geçtikçe arttıran Emre Fel, Veda Türküsü şarkısı ile günde 100 bin dinlenme rakamlarına ulaşarak Viral listede ilk 5'e girdi.



Müziğini özgün, zamansız ve yediden yetmişe olarak tanımlayan başarılı sanatçı, 8 şarkıdan oluşan Veda Türküsü albümünün gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.



Emre Fel, Veda Türküsü albümü konserlerine 2 Şubat'ta Bursa Hayal Kahvesi, 7 Şubat'ta Kadıköy Dorock XL, 8 Şubat'ta İzmir Hayal Kahvesi, 21 Şubat'ta Ankara If Performance, 22 Şubat'ta Samsun Jolly Joker Pub, 23 Şubat'ta Trabzon Mono, 24 Şubat'ta Kayseri Gültepe Kültür Merkezi ve 29 Şubat'ta Kocaeli Hayal Kahvesi'nde devam edecek.