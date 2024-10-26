Emre Aydın'dan yeni single alarmı

Kariyerinin ilk gününden itibaren müziğiyle geniş kitlelere ulaşan yetenekli sanatçı, yıllar boyunca oluşturduğu müzik diskografisiyle Türk Rock Müziğine kült eserler bırakmaya devam ediyor. Dinleyicilerinin aşina olduğu Emre Aydın müziğinden farklı bir melodiye sahip yeni teklisi “Herkes Mi Terk Etmiş?”in söz ve müziği Murat Hakan Arıcı’ya aitken düzenleme ise Burak Bedirli imzası taşıyor.

Şimdiden ilgi çeken parçanın klibinde ise Emre Aydın yer alıyor. 90'ların samimi duygularını ve nostaljik atmosferini yansıtan klipte, eski görüntüler kullanılarak izleyicilere zaman yolculuğu yaptırılıyor. Klibin yönetmeni Kenan Haliloğlu, bu dokunaklı karelerle geçmişe özlem duygusunu başarıyla ekrana taşıyor. Aynı zamanda geçmişten görüntü kullanan klip, izleyenlere ince nüanslar sunuyor.

Adını duyurduğu ilk günden itibaren Türk Rock Müziğinde yerini kalıcı tutan başarılı müzisyen Emre Aydın’ın yeni teklisi “Herkes Mi Terk Etmiş?” tüm dijital platformlarda, klibi ise Emre Aydın Youtube kanalında!