Emre Altuğ'dan aşk itirafı: 'Ben hazırım'

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini birlikte yürüten Yalı Çapkını dizisinin Orhan'ı Emre Altuğ yeni yılı Kıbrıs'ta karşıladı. Bir otelde sahne alan başarılı sanatçı, sahne öncesi magazin muhabirleriyle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.



Sözlerine, "2023'te üzücü çok olay yaşadık. 2024'te bunların azalarak yok olmasını temenni ediyorum" diyerek başlayan Emre Altuğ, 2024'ün profesyonel şarkıcılık kariyerinin 25'inci yılı olduğunu belirtti. Ünlü isim, "Çok güzel anılarla geçen 25 yıl oldu. 25'inci yıl içinde özel bir etkinlik yapacağım" diye konuştu.





"BEN HAZIRIM"



Magazin muhabirleri Emre Altuğ'a uzunca bir süredir hayatında kimse olmadığını hatırlatı ve "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" diye sordu. Ünlü şarkıcı bu soruya şu sözlerle cevap verdi:



"Doğru zamanda görürsünüz. Ben hazırım ama henüz böyle bir durum yok."



Emre Altuğ'un adı rol arkadaşı Gözde Kansu ile aşk dedikodularına karışmıştı ama ikili "sadece arkadaşız" diyerek bu haberleri yalanlamıştı.