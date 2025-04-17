Emre Altuğ: Mert Ramazan Demir’in komutanı arkadaşım ama torpil yok

'Yalı Çapkını' dizisinde oğlunu canlandıran Mert Ramazan Demir’in askerlik sürecine dair açıklama yapan Emre Altuğ, dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Altuğ, genç oyuncunun teslim olduğu birliğin komutanının arkadaşı olduğunu söyledi ancak “Askerde torpil olmaz” diyerek iddialara kapı kapattı.

"Yemin törenine gideceğim"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün Etiler’de bir optik mağazasından çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üç sezon boyunca birlikte çalıştığı Mert Ramazan Demir’in askerlik sürecine değinen Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu.

"Mert’in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki. Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor, biz de yaptık, biliyoruz.”

“Biz de yaptık, biliyoruz”

Altuğ, kendi askerlik dönemine de gönderme yaparak, ünlü olmanın askerlikte avantaj sağlamadığını dile getirdi. “Herkesin gözü üstünde oluyor. Biz de o dönemden geçtik, gayet iyi biliyoruz” diyerek genç oyuncuya moral verdiğini belirtti.

Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisinin final yapmasının hemen ardından askere gitmişti. Ünlü oyuncunun askerlik süreci hayranları tarafından yakından takip ediliyor.