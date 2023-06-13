  • 13 HAZİRAN Salı 15:21
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Emre Altuğ: EYT'li oldum ama primler eksik

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, geleneksel "Babalar Günü"nü bu yıl tenis kortlarında oğlu Kuzey ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Altuğ, sürpriz bir açıklama yaparak EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) hakkında konuştu ve kendi durumunu anlattı.

Emre Altuğ: EYT'li oldum ama primler eksik
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2023 13:27

 

Geleneksel ‘Babalar Günü’nü bu yıl tenis kortlarında kutlayan Emre Altuğ ve oğlu Kuzey, Umut Üngör ve babası Sadık Üngör ile maç yaptı. 4-4 berabere biten karşılaşma sonrası Emre Altuğ, oğlu ile birlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

 

"ÇALIŞIRKEN MUTLU OLUYORUM"

Oğlu Kuzey ile ilk kez çiftler kategorisinde mücadele ettiklerini belirten Emre Altuğ, reyting rekoru kıran Yalı Çapkını dizisinin sezon final yapsa da bu yazı çalışarak geçireceğini açıkladı. Altuğ, “Dizinin çekimlerine Ağustos sonlarına doğru tekrar başlayacağız. Onun dışında yoğun bir konser programım var. Bu yaz konser ağırlıklı geçecek. Ben çalışmayı seviyorum. Benim başka eğlencem yok. İşimi yaparken eğleniyorum. Bu yüzden çalışırken yorulmuyorum. Bazı zamanlar işler çakışıyor. Gündüz bütün gün çekim akşam da bir de konser olursa ancak o gün yorulmuş oluyorum.50’yi geçtim fazla da zorlamamak gerekiyor” dedi.
 

“EYT’Lİ OLDUM AMA PRİMLERİM EKSİK”

Emre Altuğ, ünlü şarkıcı Teoman'ın EYT'li olduğunu belirtmesinden sonra kendisinin de EYT'li olmak üzere olduğunu açıkladı. Güldürücü bir şekilde, "Teoman söylediğinde bende çok güldüm. Bende EYT'li olmak üzereyim" diyen Altuğ, 1989 yılında çalışmaya başladığını ve emeklilik hakkının olduğunu ifade etti. Ancak primlerinin eksik olduğunu da dile getirdi.
 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu, Türkiye'de uzun süredir tartışma yaratan bir konu. Bu sistem, belirli bir prim ödeme süresini tamamlamış olan ancak yaş şartını karşılayamayan bireylerin emeklilik hakkını kullanamaması durumunu ifade ediyor. Emre Altuğ da kendi prim ödemelerinin eksik olduğunu ve bu sebeple EYT konumunda olduğunu söyledi.

 

Benzer Haberler
Hande Erçel: Hande Erçel: "18 yaşıma geri döndüm"
Ünlü isimlerin Bozburun buluşması Ünlü isimlerin Bozburun buluşması
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi