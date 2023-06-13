Emre Altuğ: EYT'li oldum ama primler eksik

Geleneksel ‘Babalar Günü’nü bu yıl tenis kortlarında kutlayan Emre Altuğ ve oğlu Kuzey, Umut Üngör ve babası Sadık Üngör ile maç yaptı. 4-4 berabere biten karşılaşma sonrası Emre Altuğ, oğlu ile birlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ÇALIŞIRKEN MUTLU OLUYORUM"

Oğlu Kuzey ile ilk kez çiftler kategorisinde mücadele ettiklerini belirten Emre Altuğ, reyting rekoru kıran Yalı Çapkını dizisinin sezon final yapsa da bu yazı çalışarak geçireceğini açıkladı. Altuğ, “Dizinin çekimlerine Ağustos sonlarına doğru tekrar başlayacağız. Onun dışında yoğun bir konser programım var. Bu yaz konser ağırlıklı geçecek. Ben çalışmayı seviyorum. Benim başka eğlencem yok. İşimi yaparken eğleniyorum. Bu yüzden çalışırken yorulmuyorum. Bazı zamanlar işler çakışıyor. Gündüz bütün gün çekim akşam da bir de konser olursa ancak o gün yorulmuş oluyorum.50’yi geçtim fazla da zorlamamak gerekiyor” dedi.



“EYT’Lİ OLDUM AMA PRİMLERİM EKSİK”

Emre Altuğ, ünlü şarkıcı Teoman'ın EYT'li olduğunu belirtmesinden sonra kendisinin de EYT'li olmak üzere olduğunu açıkladı. Güldürücü bir şekilde, "Teoman söylediğinde bende çok güldüm. Bende EYT'li olmak üzereyim" diyen Altuğ, 1989 yılında çalışmaya başladığını ve emeklilik hakkının olduğunu ifade etti. Ancak primlerinin eksik olduğunu da dile getirdi.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu, Türkiye'de uzun süredir tartışma yaratan bir konu. Bu sistem, belirli bir prim ödeme süresini tamamlamış olan ancak yaş şartını karşılayamayan bireylerin emeklilik hakkını kullanamaması durumunu ifade ediyor. Emre Altuğ da kendi prim ödemelerinin eksik olduğunu ve bu sebeple EYT konumunda olduğunu söyledi.