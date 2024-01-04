Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile sona eren evliliğini şu şekilde anlattı: "Evliliğimizin sonlanması süreci tam 6 ayımı aldı!"

Emre Altuğ, 'Katarsis' programında hayatındaki dönüm noktalarını ve özellikle evliliği ile ayrılığına dair detayları paylaştı. Şarkıcı, düşüşlerle ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti, "Düşüşler benim için çok sert; hem bana hem de etrafımdakilere sert oluyor" dedi.

"Önce boşandım, arkasından annem öldü!" diyerek yaşadığı zorlu dönemi anlatan Altuğ, "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. İlk önce boşandım, ardından annem öldü. Bu süreçte çok kötü hissettiğim anlar oldu ama bunları çok fazla paylaşmam" şeklinde konuştu.

"Bencilleşiyorum" ifadelerini kullanan Altuğ, bu süreçte yanında olanların da etkilendiğini ve bu durumun etrafındakilere zarar verdiğini belirtti.

Altuğ, annesinin ölümü konusunda "Ölüm bizde normal bir şey olarak karşılandı, ben de bu tip durumlarda soğukkanlıyımdır. Ben ölüm konusunda rahatımdır, ben ölümden korkmam" şeklinde konuştu.

Çağla Şıkel ile yaşadığı evliliği hakkında konuşan şarkıcı, "Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk ve o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" dedi. Ayrıca, evliliğinin bazı zorluklarına takılarak, "Niye beceremedik diye takılmıştım. Bu beni bir süre oyaladı, sonra dedim ki onu beceremediysek bunu becerelim. Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu. Bir kişi olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı" ifadelerini kullandı.