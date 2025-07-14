Emre Altuğ, Bir Yıllık Aşkını İlk Kez Anlattı: “Çok Mutluyum!”

Emre Altuğ, uzun süredir özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyordu. Ancak katıldığı bir programda yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi hakkında ilk kez samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının aşk dolu sözleri, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kameralardan Uzak, Gönülden Yakın

2015 yılında Çağla Şıkel ile olan evliliğini sonlandıran Altuğ, özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih etti. Yeni ilişkisini bugüne kadar gündeme getirmemesi, hayranları arasında merak uyandırdı. Ancak Altuğ, sonunda bu merakı giderecek açıklamaları yaptı.

“Çok Mutluyum, Nazar Değsin İstemiyorum”

Şarkıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum.”

Altuğ’un bu sözleri, ilişkisine duyduğu saygı ve özeni açıkça ortaya koydu. Sevgilisinin göz önünde olmayı tercih etmediğini vurgulayan Altuğ, bu duruma da büyük anlayış gösterdi.

“Gizlemiyoruz, Ama Göz Önünde Değiliz”

Ünlü şarkıcı, ilişkilerini gizlemek gibi bir amaç taşımadıklarını da belirtti:

“Görüntülenmek istemiyor, şu anda gerek yok diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum.”

Bu açıklamalar, ilişkilerinde hem güvenin hem de saygının ön planda olduğunu gösterdi.

Magazin Gündeminde Yeni Bir Aşk Hikâyesi

Emre Altuğ’un bu açıklamaları sonrası hayranları sosyal medyada büyük ilgi gösterdi. Aşkını kameralardan uzak ama sevgiyle yaşayan Altuğ’un bu tavrı, hayranları tarafından takdir topladı. Sanat dünyasının bu örnek çiftinin ilerleyen dönemde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.