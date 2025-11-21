Emrah Karaduman ve Mavi Gri'den Sürpriz İşbirliği!

Başarılı prodüktör Emrah Karaduman ve alternatif rock grubu Mavi Gri, ‘’O Değil Ki’’ şarkısında bir araya geldi.

Emrah Karaduman ve Mavi Gri'den Sürpriz İşbirliği!
Yayın Tarihi : 21-11-2025 17:54

Şarkının söz ve müziği projenin aynı zamanda prodüktörlüğünü de üstlenen Emrah Karaduman imzası taşırken mix’i Karaduman ve Luca Pretolesi, mastering çalışması ise Luca Pretolesi tarafından yapıldı. 

Karaduman'ın elektronik altyapılara olan hakimiyeti Akif Alkan’ın karakteristik vokal performansı ile birleşince ortaya güçlü bir sentez çıktı.

"O Değil Ki", dinleyicilere duygusal derinlik ve modern sound'un bir arada sunulduğu katmanlı bir müzik deneyimi vadediyor.

Şarkıyla eş zamanlı olarak yayınlanan ve Şile’de bir günde çekilen video klibin yönetmen koltuğunda Ahmet Fatih Tarıl oturuyor.

Emrah Karaduman ve Mavi Gri işbirliği ‘’O Değil Ki’’ şarkısı ve video klibi, Karaduman Music & DMC etiketiyle 14 Kasım tarihi itibarıyla tüm dijital platformlarda yayımda.

