Emrah Akduman'dan sürpriz adım

Akduman daha önce 2015 yılında “Çok Zor” isimli single çalışmasıyla müziğe giriş yapmıştı. Yoğun set çalışmalarının ardından uzun bir süre sonra, profesyonel anlamda ilk kez Müzik Ölmez etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlanacak olan “Bilmiyorsun” isimli yeni single çalışmasını 2025 şubat ayında müzikseverlerle buluşturuyor.

Müzikal açıdan doksanlı yılların çok değerli ve önemli olduğunu ifade eden Akduman o dönemdeki şarkıların gerçek anlamda duyguları en yalın haliyle yansıttığını belirtiyor. O yıllarda çıkan parçaların sektöre hep yön verdiğini ifade ederek “Bilmiyorsun” isimli şarkısını da doksanlara ithaf eden armonisiyle dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Asıl mesleği oyunculuk olan Emrah Akduman Latin ve İspanyol müziğine olan ilgisini yansıtacak parçaları yorumlamaktan keyif aldığını belirterek sözlerine şöyle devam ediyor’’Eğer insanlara dinletmek istediğim bir parça ile karşılaşırsam ya da üretirsem belki yeniden farklı kayıtlar yapabilirim’’ diyor.