Emlak Piyasası Durma Noktasına Geldi

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Ülkemizde neredeyse son bir yıldır emlak ve gayrimenkul sektörünün durma noktasına geldiğini dile getiren iş insanı Hakan Cengiz, ülke olarak bir an önce doğru ve sağlam bir aksiyon planıyla bu sektörün tekrardan hareketlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yabancı yatırımcı satışlarında da ciddi düşüşler olduğunu belirten Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, ülkenin en önemli döviz kaynaklarından biri olan bu sektörün bir an önce düzeltilmesi gerektiğini, iyileştirmelere ve doğru aksiyon planlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Para piyasalarında sürekli değişen faiz oranlarının yanı sıra dolar ve euro gibi döviz kurlarında da artış yaşanmasının emlak sektörünü sekteye uğrattığını belirten Hakan Cengiz, "Alım gücü tamamen değişti ve bu durum insanların parayı yastık altında bekletmesine sebep oldu. Böyle olunca emlak ve gayrimenkul sektörü de en durgun dönemine girmiş oldu ki bu, ülkemiz adına iyi bir durum değildir" dedi.

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, "Kredi piyasası emlak sektörünü yerinden oynatabiliyor. Sektörü daima güncel ve canlı tutabilmek için kredi ve faiz oranlarının iyileştirilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %11.8'lik bir düşüş yaşadı ve bu çok ciddi bir düşüştür. Aynı şekilde, Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre konut fiyatları Mart ayında %52 arttı. "Mayıs 2021’den bu yana emlak ve gayrimenkul sektörü ilk defa bu kadar düşüş yaşadı" diyen Hakan Cengiz, ipotekli konut satışları ve yabancılara konut satışlarında çok sert bir düşüş olduğunu, sektöre bir an önce taze kan gerektiğini söyledi.