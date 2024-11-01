Emircan İğrek'ten yeni hit: 'Tırnağın Kırılmasın'

Son dönemin en üretken sanatçılarından biri olan Emir Can İğrek, “Bir Karanfil” ile yakaladığı büyük başarıyı yeni şarkısı “Tırnağın Kırılmasın” ile sürdürüyor. Yeni single, dinleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine bugün tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. 

Emircan İğrek'ten yeni hit: 'Tırnağın Kırılmasın'
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 01-11-2024 09:40

“Tırnağın Kırılmasın”, Emir Can İğrek’in hem naif hem de sitemli anlatımıyla sevdiğine duyduğu endişeyi ifade ediyor. Şarkı, saz, gitar ve davul ritimlerinin uyumlu birlikteliğiyle duygusal bir atmosfer sunuyor. Şarkının söz ve müziği Emir Can İğrek’e, düzenlemesi ise Yiğit Avcı’ya ait.

Şarkının klibi, animasyon tekniğiyle hazırlandı ve Saruhan Saral yönetmenliğinde hayat buldu. Görsel anlamda da dikkat çeken bu çalışma, şarkının duygusal derinliğini pekiştirirken, İğrek’in müzik kariyerinde yeni bir kilometre taşı olarak yerini aldı.