Emircan İğrek'ten yeni hit: 'Tırnağın Kırılmasın'

“Tırnağın Kırılmasın”, Emir Can İğrek’in hem naif hem de sitemli anlatımıyla sevdiğine duyduğu endişeyi ifade ediyor. Şarkı, saz, gitar ve davul ritimlerinin uyumlu birlikteliğiyle duygusal bir atmosfer sunuyor. Şarkının söz ve müziği Emir Can İğrek’e, düzenlemesi ise Yiğit Avcı’ya ait.

Şarkının klibi, animasyon tekniğiyle hazırlandı ve Saruhan Saral yönetmenliğinde hayat buldu. Görsel anlamda da dikkat çeken bu çalışma, şarkının duygusal derinliğini pekiştirirken, İğrek’in müzik kariyerinde yeni bir kilometre taşı olarak yerini aldı.