Emir Can İğrek’ten Yeni Tekli: “Balkon”

Düzenlemesini Yiğit Avcı’nın üstlendiği “Balkon”, akustik tarzı ve nostaljik dokusuyla duygusal bir atmosfer yaratıyor. Şarkı, Emir Can İğrek’in karakteristik vokali ve yalın anlatımıyla dinleyicide güçlü bir etki bırakıyor.

“Balkon” şarkısı için oyuncu Buse Meral’le kamera karşısına geçen Emir Can İğrek, bir ilişkinin en mutlu anlarının yanı sıra ayrılık anlarını da ekrana getiriyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise Cenan Çelik oturuyor.





Ahşap bir evin çoğunlukla balkonunda geçen sahneler, şarkının melankolik ruhunu görsel olarak tamamlıyor. “Balkon”, hem hikâyesi hem görüntü dünyasıyla Emir Can İğrek’in içsel anlatım tarzını yansıtıyor.

Emir Can İğrek yeni şarkısının lansmanını ise önceki akşam klibin çekildiği evde gerçekleştirdi. Lansmana klipte birlikte kamera karşısına geçtiği Buse Meral'in yanı sıra Yüsra Geyik, Ala Tokel gibi isimler katıldı.

“Balkon” Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayında!