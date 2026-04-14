Emir Can İğrek Sessizliğini Bozdu: Test Sonucu Hakkında İlk Açıklama

Emir Can İğrek'ten test sonucu açıklaması! Ünlü şarkıcı uyuşturucu testi pozitif çıkınca sessizliğini bozdu: "Hiçbir dönemde kullanmadım, hukuki süreç sürecek."

Yayın Tarihi : 14-04-2026 13:14

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında çıkan iddialara karşı ilk kez konuştu. Adli Tıp sonuçlarının ardından sessizliğini bozan sanatçı, sürece dair tüm detayları kamuoyuyla paylaştı.

Emir Can İğrek Hakkındaki Soruşturma Gelişmesi

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bir soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin Adli Tıp’a numune vermesi istendi. Bu isimler arasında yer alan Emir Can İğrek, inceleme sonuçlarının pozitif çıkmasıyla gündeme geldi. Haberlerin yayılmasının ardından ünlü şarkıcı, konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı. İğrek, yasal sürecin devam ettiğini ve yetkili makamlarla iş birliği içinde olduğunu belirtti. Sanatçı, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla doğrudan açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

Evinde Herhangi Bir Suç Unsuru Bulunmadı

İğrek, açıklamasında emniyet güçleri tarafından ifadesinin alındığını doğruladı. Soruşturma dahilinde sanatçının evinde de kapsamlı bir arama yapıldı. Ünlü isim, yapılan aramalar sonucunda ikametinde hiçbir suç unsuru ya da yasaklı maddeye rastlanmadığını özellikle vurguladı. Adli sürecin şeffaf bir şekilde ilerlediğini belirten İğrek, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığını hatırlattı. Bu durum, soruşturmanın seyrine dair önemli bir detay olarak kayıtlara geçti.

Madde Kullanımı İddialarını Kesin Bir Dille Reddetti

Hakkındaki test sonucuna rağmen Emir Can İğrek, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. Bu gerçeğin en yakın çevresi ve arkadaşları tarafından da çok iyi bilindiğini ifade etti. İğrek, çıkan sonucun şaşırtıcı olduğunu ancak gerçeklerin hukuki süreç sonunda ortaya çıkacağına inandığını belirtti. Yaşanan bu olayın ardından gerekli tüm yasal haklarını kullanacağını duyuran şarkıcı, avukatları aracılığıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Kamuoyu, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ortaya çıkacak yeni detayları ve mahkeme sürecini merakla bekliyor. Sanatçının kariyeri ve hayran kitlesi üzerindeki etkileri ise tartışılmaya devam ediyor.

