Emine Ün Bodrum’da plaj şıklığıyla göz kamaştırdı! İki farklı kombinle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Emine Ün, yaz sezonunu Bodrum’un gözde tatil beldelerinden Yalıkavak’ta açtı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel oyuncu, fit görünümü ve şık plaj kombinleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaz sezonuna enerjik bir giriş yaptı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her yaz olduğu gibi bu sezon da adından söz ettiren Emine Ün, Yalıkavak’ta bir plajda objektiflere yansıdı. Gün boyunca pozitif enerjisiyle dikkat çeken Ün, plaj stilindeki özeniyle de beğeni topladı. Ünlü isim, denize girip güneşlenirken paparazzilere yakalanmaktan çekinmedi.

İki farklı kombin, tek kelimeyle şıklık

Plajda geçirilen saatler boyunca iki farklı bikini ve mayo kombiniyle görüntülenen Emine Ün, sadelikle şıklığı bir araya getirdi. Günün erken saatlerinde tercih ettiği desenli bikinisiyle sportif bir tarz sergilerken, öğleden sonra giydiği zarif mayo kombiniyle sofistike bir görünüm sundu. Kombinleri kadar fit vücudu da sosyal medyada gündem oldu.