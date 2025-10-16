Emel Müftüoğlu, 64. Yaşını Ünlü Dostlarıyla Kutladı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Emel Müftüoğlu, 64. yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Sanat dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren doğum günü gecesi, eğlenceli anlara sahne oldu.

Ünlüler Arasında Sıcak Dostluk

Emel Müftüoğlu, doğum gününü Arnavutköy’deki bir mekânda yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Gecede Oktay Kaynarca, Ercan Saatçi, Demet Akbağ, Deniz Seki, Mahsun Kırmızıgül ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler de yer aldı. Renkli sohbetler ve kahkahalarla geçen gece, sanat camiasındaki samimiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

“Emel’imiz İçin Buradayız”

Kutlamaya katılan ünlü dostları, basın mensuplarının soruları üzerine “Emel’imiz 40 yıllık arkadaşımız, onun için buradayız” ifadelerini kullandı. Bu sözler, aralarındaki dostluğun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Müftüoğlu’nun neşeli hali ve pozitif enerjisi, geceye damga vurdu.

Eğlenceli Anlar ve Sürprizler

Gecede arkadaşları Müftüoğlu için sürpriz bir pasta hazırladı. Ünlü şarkıcı, mumları üflerken dilek tutmayı da ihmal etmedi. Şarkılar, kahkahalar ve eğlenceli sohbetlerle devam eden doğum günü kutlaması sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.