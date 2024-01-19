Emekliye Müjde Geldi: Emekli Maaşlarına 4 Maaş Avans Verilecek! Açıklama Gece Yapıldı!

Emekliye Müjde Geldi: Emekli Maaşlarına 4 Maaş Avans Verilecek! Açıklama Gece Yapıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 08:28

Son dakika gelişmelerine göre, emekli maaşı alanlara müjde! Devlet destekli nakit kampanyası kapsamında, Ziraat, Vakıf, Halkbank ve PTT, emekli vatandaşlara 4 maaş avans imkanı sunuyor. En düşük 10000 TL maaş alanlar, 30 bin TL'ye kadar düşük faizli ve 12 ay vadeyle devlet destekli nakit kredi fırsatından yararlanabilecekler.

Ziraat Bankası: Hızlı ve Kolay Başvuru İmkanı

Ziraat Bankası, internet sitesi üzerinden duyurduğu nakit kredi kampanyasıyla 50 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi sunuyor. Başvurular mobil uygulama üzerinden yapılabilecek ve hemen sonuç alınabilecek. Ziraat Bankası, uygun faiz oranlarıyla emeklilere özel ödeme planları sunmaya hazır.

Vakıf ve Halkbank: Kamu Bankalarından Avantajlı Maaş Avansı

Vakıf ve Halkbank da emekli maaş hesaplarına göre kredi vererek, 4 maaş avansı sunuyor. Banka müşterisi olan ve daha önce kredi almış emekliler, en yakın şubelere başvurarak avantajlı koşullardan faydalanabilirler.

PTT Emekli Kredisi: Hızlı ve Kolay Onay

PTT üzerinden emekli maaşı alanlar da 4 maaş avans kampanyasından yararlanabilirler. Başvurular hemen sonuçlanırken, kredi miktarı PTT hesabına internet üzerinden aktarılabilir. TC kimlik bilgileriyle yapılan başvurular, hızlı bir şekilde onaylanmaktadır. Ayrıca SMS ile başvuru yapmak isteyenler, 3050 numarasına TC kimlik numaralarını göndererek 5 dakika içinde sonuç alabilirler.

Kredi Kampanyası Detayları: İlk Adımınızı Atın!

Emeklilere özel bu dev nakit kampanyasından yararlanmak için banka müşterisi olmanız yeterlidir. En düşük 10000 TL maaş alanlara 30 bin TL'ye kadar, 50 bin TL kredi limiti olanlar için ise başvurular hemen sonuçlanmaktadır. Kredi almak isteyenler, başvurularını şubelerden, internet üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

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