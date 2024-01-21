Emeklilere Yeni Yıl Müjdesi: Ek Zam Kapıda, Maaşlara Canlılık Geliyor!

Emeklilere Yeni Yıl Müjdesi: Ek Zam Kapıda, Maaşlara Canlılık Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 13:38

Yeni yılın getirdiği güzel haberlerden biri de emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve ardından TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan ek zam teklifiyle birlikte, tüm emeklilerin maaşlarına canlılık gelecek. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye ek olarak yüzde 5 ek zam alacaklar.

Yeni Dönemde Emeklilere Ek Zam: İşte Detaylar

Emeklilere yönelik gelişmeler, 2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi veren veya aylık bağlanacak olan herkesi kapsıyor. Dul ve yetim, malullük ve ölüm aylığı alanlar da bu ek zamdan yararlanacak. Ek zam, ocak ayı maaş farklarının hesaplanmasının ardından ödenecek ve emekliler, ilk zamlı maaşlarını şubat ayında alacaklar.

Maaş Yeniden Düzenleme: Ölüm Aylığı Alanlara Müjde

Ek zamla birlikte ölüm aylığı alanların maaşları da oranlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Örneğin, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldiği için ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alan bir kişi, artık 5 bin TL alacak. Ölen kişinin çocuğu ise maaşın yüzde 25'ini alıyorsa, bu düzenleme ile alacağı ücret 2 bin 500 TL olacak.

Maaşlar Ne Zaman Yatacak? İşte Beklentiler:

Emeklilerin heyecanla beklediği bu ek zam, ocak ayı maaş farklarının hesaplara yatırılmasıyla birlikte ödenecek. Ocak maaşından kalan farkların ise şubat ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor. Bu durum, emeklilere ekonomik bir rahatlama sağlarken, yeni yılda maaşlarını daha avantajlı bir şekilde almalarını mümkün kılacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte sadece mevcut emekliler değil, 2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapacak olanlar da ek zamdan faydalanacak. En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'ye ek olarak yüzde 5 ek zam, emeklilere maddi anlamda önemli bir destek sağlayacak. Bu gelişme, emeklilerin yeni yılda maaşlarını daha güçlü bir şekilde almalarını sağlayarak yaşam standartlarına olumlu bir etki yapacak.

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