Emekli Zammı Hesaplar Tuttu! 7,500 TL alan 10.143 TL+ Seyyanen+ %5, 11.512 TL'ye Çıkacak

2023 senesi emekli için iyi başlamıştı. Emekli için arka arkaya bomba haberler gelmişti. Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı zammı, eyt yasası ve ikramiye zamları seçim öncesinde onaylanmıştı. Seçimden sonra yeni kurulan hükümet kemerleri sıkarken, emekli maaşı zammı da yüzde 25'te kalmıştı. Temmuz ayında asgari ücret zammının yüzde 34 olarak açıklanmasının hemen akabinde emeklinin de zam hayalleri başlamış ve hesaplamalarda minimum yüzde 40 hesaplar başlamıştı. Ancak olan olmuş ve emekli zammı 25 te kalakalmıştı. Durumun farkında olan Erdoğan, 'emekliyi mağdur etmeyeceğiz' demişti. Bu açıklama sonrasında gözler ekim ayına çevrildi. Ekim ayında emekliye zam yolu gözüktü. En düşük emekli maaşına da zam yapılacağı belirtilirken, 1 Ekim'de meclisin yasama yılına girmesi ile birlikte ilk görüşülecek olan konunun bu olması bekleniyor.

Şimdilerde Temmuz ayında yapılan emekli maaş zammını yeterli bulmayan emekli maaşları yapılacak olan yeni zam düzenlemelerini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Hazine ve maliye bakanlığının ortak çalışmaları ile emeklilere yapılması planlanan ara zam ile alakalı detaylarda ortaya çıkıyor. Eylül ayının başında açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin net olarak alacağı 2 aylık fark da ortaya çıkmış iken bu kapsamda emekli maaşı için formüller oluşturulmaya başlandı. Ekim ayında hesaplamalar başlasa da onay almasının ocak ayını bulacağı emekli zammı konusunda SSK ve bağ-kur emeklilere yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam alacak iken memur emeklileri de enflasyon farkı artı Toplu sözleşme artışı şeklinde Zamlı maaş almaya başlayacak.

Her sene Enflasyonun üzerinde zam alan emekliye prim ve aylık dengesizliği giderilmesi sözü verildi. Bu dengesizliği gidermek için ise 2008 öncesi SSK emeklisinin aylığının 10.301 liraya çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan emekli maaşlarında kademeli artış yapılacağı ve en az maaş alan emekliye yapılacak olan zam oranının daha yüksek olacağı iddia ediliyor. Formüllerde emekli maaş zammına enflasyon artı refah Payı artı seyyanen artışın söz konusu olacağı belirtilerken kademeli artışta 7500 TL ile 10.000 TL maaş arasında alan emekli ile 20.000 TL üzerine maaş alan emekli gibi zamlar kademeli olarak belirlenecek

Öte yandan emekli ve memur maaşları için maaş zammına refah payı ve seyyanen artış yaşanabileceği konuşuluyor. 2023 yılı sonunda enflasyon oranlanan %62'ye ulaşması durumunda bu emeklilere %35.25 zam olarak yansıyacak. Bu kapsamda 7.500 TL emekli maaşı alan bir emekle %35.25 enflasyon farkına göre 10143 TL maaş alacak iken buna eklenen refah Payı artı seyyanen artış ile birlikte zam oranı %54.25'e ulaşacağı öngörülüyor. Yani %54. 55 olarak açıklanması hesaplanan emekli maaş 7.500 TL alan emeklinin aylığı 11.512 TL'ye çıkacak.