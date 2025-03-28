Elisabeth Moss Anne Oldu! İlk Bebeğini Dünyaya Getirdi

Ünlü oyuncu Elisabeth Moss, anne olduğunu açıkladı. ‘Mad Men’ ve ‘The Handmaid’s Tale’ dizileriyle dünya çapında üne kavuşan Emmy ödüllü yıldız, ilk bebeğini kucağına aldı.

42 yaşındaki oyuncu, dizisinin altıncı ve son sezonu için yaptığı bir röportajda, anne olduğu haberlerini doğruladı. Moss, bebeğini sete götürebildiği için şanslı hissettiğini belirtti.

“Bunu yapabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum” diyen Moss, birçok ebeveynin böyle bir fırsata sahip olamadığını vurguladı. "Çocuklarımızı işe getirebilme veya işte görebilme ayrıcalığımız olduğunda, her zaman 'Bunu başarabildiğimiz için ne kadar şanslıyız' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ocak 2024’te hamile olduğunu duyuran Moss, bebeğinin cinsiyetini ve adını açıklamadı.