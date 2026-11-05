Elif Ece Uzun Sağlık Durumunu İlk Kez Anlattı: "Bipolar Olanlar Korkmasın!"

Türkiye'nin tanınan mankenlerinden Elif Ece Uzun yaklaşık 8 ay önce konulan sağlık teşhisinin ardından yaşadığı zorlu ama kontrollü süreci ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Sağlık durumu hakkında son derece samimi açıklamalarda bulunan ünlü model benzer psikolojik süreçlerden geçenlere ve hasta yakınlarına moral veren önemli mesajlar gönderdi.

"Bipolar Olanlar Korkmasın"

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve yaşadığı içsel değişimleri kontrol altında tutan Elif Ece Uzun kendisine yaklaşım 8 ay önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tedavi sürecini disiplinli bir şekilde sürdürdüğünü belirten güzel manken bu rahatsızlıkla yaşayan kişilere seslenerek şu güçlü ifadeleri kullandı:

"Bipolar olanlar korkmasın düzenli ilaç kullanımıyla hayatınıza rahatça devam edebilirsiniz."

Uzun'un bu şeffaf ve cesur açıklaması magazin kulislerinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ruh sağlığı farkındalığı açısından da takdir topladı.



