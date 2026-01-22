Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: "Her Yerim Mosmor!"

"Samsak Döveci" şarkısıyla gönüllerde taht kuran sevilen şarkıcı Elif Buse Doğan, kış tatili dönüşü Etiler’de görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu gözlenen şarkıcı, tatilde yaşadığı talihsiz kazayı ve vücudundaki morlukları basın mensuplarıyla paylaştı.

Snowboard Tutkusu Pahalıya Patladı

Doğa ile iç içe vakit geçirmeyi seven Doğan, tatilde snowboard yaparken sert bir düşüş yaşadığını anlattı. Kazanın izlerini hala taşıdığını belirten şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Her Yerim Mosmor": "Kayak yaparken ufak bir kaza atlattım. Snowboard yaparken düştüm, şu an vücudumun birçok yeri mosmor."

Eğitime Gerek Duymuyor: Çocukluğundan beri bu sporla ilgilendiğini vurgulayan Doğan, "Herhangi bir eğitime ihtiyaç duymuyorum, çocukluktan gelen bir alışkanlık" diyerek kendine olan güvenini dile getirdi.

Yeni Şarkı Müjdesi Yolda

Kaza haberine rağmen enerjisinden bir şey kaybetmediğini söyleyen Elif Buse Doğan, hayranlarına bir de müjde verdi:

"Tatil bana çok iyi geldi, adeta sıfırlandım. Güç ve enerji topladım. Yaklaşık bir ay sonra yeni bir şarkı çıkarıyorum. Şu an yeni iş temposuna tamamen hazırım."

Etiler’deki mekan çıkışında neşeli tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, kazanın kendisini durduramayacağını ve stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.