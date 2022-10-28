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Gecce Magazin Haberleri

Elif Buse Doğan'dan yeni şarkı "Unutamazsın"

50 yıllık karavanla hem gezdi hem şarkı söyledi...

Elif Buse Doğan'dan yeni şarkı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 28-10-2022 10:17

'Samsak Döveci' ile 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazanan Elif Buse Doğan, 'Yare Gidin Turnalar', 'Yalan Dünya', ‘Aşk Sana Benzer’ gibi eserleriyle kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.  Elif Buse Doğan, 'Unutamazsın' adlı yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. 

 

Sözü Azmi Coşkun’a müziği Ümit Karabiber'e ait olan 'Unutamazsın' adlı eserin klibini Alişan Günay Yıldırım çekti. EBD Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının klibinde sosyal medyada popüler olan Mandalin isimli turuncu bir karavan eşlik etti. Elif Buse Doğan ' 50 yıllık bir karavan olduğu için kullanması zor oldu ama hem Riva’yı gezmiş oldum, hem de renkli bir klip ortaya çıkardık' dedi. Elif Buse Doğan, 'İki değerli müzisyen arkadaşım harika bir eser hazırlamış, keyifle okudum. Şarkının ismi gibi unutulmayacak bir eser olsun inşallah' diye konuştu.

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