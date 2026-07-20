Elif Buse Doğan İsyan Etti! "Malatyalılar Nerede?"

Elif Buse Doğan Malatya Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında sahneye çıktı. Ancak genç şarkıcı konser alanına baktığında beklediği kalabalığı göremeyince şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar hem alandaki izleyicileri güldürdü hem kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri haline geldi.

Boş Meydanı Görünce Mikrofonu Eline Aldı

Festivalin açılış konserinde sahneye çıkan Elif Buse Doğan türküleriyle geceye renk katmaya hazırlanıyordu. Fakat sahnenin karşısındaki kalabalığın beklediğinden çok daha az olduğunu fark edince şarkısını kısa süreliğine durdurdu.

Mikrofondan gülümseyerek "Malatyalılar nerede? Başka bir konser mi var?" diye soran sanatçı izleyicilerden gelen cevap karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Kayısı Cevabı Geceye Damga Vurdu

Ön sıralardan yükselen "Kayısı toplamaya gittiler" cevabı hem Elif Buse Doğan'ı hem alandakileri kahkahaya boğdu. Genç şarkıcı da bu espriye aynı samimiyetle karşılık verdi.

"Demek herkes orada. Keşke biz de yardıma gitseydik de işi bitirselerdi, akşama konsere gelselerdi." diyerek hem güldürdü hem de Malatya'nın en yoğun dönemlerinden birine gönderme yaptı.

Gündüz Kalabalık Vardı, Akşam İlgi Azaldı

Aslında festivalin gündüz bölümünde oldukça hareketli anlar yaşandı. Düzenlenen korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sokaklar dolup taştı. Ancak akşam saatlerinde konser alanında aynı kalabalık oluşmadı.

Bunun en büyük nedeninin ise temmuz ayında devam eden kayısı hasadı olduğu konuşuldu. Bölgede birçok kişinin bu dönemde tarlalarda çalışması konsere katılımın düşük kalmasına yol açtı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Konser sırasında yaşanan bu samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kullanıcı Elif Buse Doğan'ın içten tavrını beğenirken Malatya'nın o günlerde en önemli gündeminin kayısı hasadı olduğunu hatırlatan yorumlar yaptı.

Kimileri "Halkın önceliği ekmeğini kazanmak" derken, kimileri de sanatçının verdiği doğal tepkinin oldukça sıcak ve samimi olduğunu söyledi. Kısa süreli şaşkınlıkla başlayan o anlar gecenin en çok konuşulan görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.