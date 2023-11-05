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Elektrikli bisiklet fiyatına sıfır araç! Otomobil piyasasını karıştırdı

Ekonomik araç arayışındakilere müjde! Elektrikli bisiklet fiyatlarıyla rekabet eden, Fiat Fiorino'nun çeşitli modelleri piyasada alıcılarını bekliyor. Bütçeyi zorlamayan fiyatlarla ulaşım ihtiyacınızı karşılayacak sıfır kilometre bir araç sahibi olabilirsiniz.

Elektrikli bisiklet fiyatına sıfır araç! Otomobil piyasasını karıştırdı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 21:02

Ekonomik araç arayışındakilere müjde! Elektrikli bisiklet fiyatlarıyla rekabet eden, Fiat Fiorino'nun çeşitli modelleri piyasada alıcılarını bekliyor. Bütçeyi zorlamayan fiyatlarla ulaşım ihtiyacınızı karşılayacak sıfır kilometre bir araç sahibi olabilirsiniz.

Elektrikli bisikletlerin yüksek maliyeti, otomobil piyasasında yeni bir alternatifin önünü açtı: Fiat Fiorino. Makul fiyatlarla otomobil sahibi olmak isteyenler için Fiat Fiorino, bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Fiat Fiorino: Uygun Fiyatlı Sıfır Kilometre Seçeneği

Ekonomik olmasıyla ön plana çıkan Fiat Fiorino, giriş seviye 1.4 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Teknoloji değerlendirmelerine göre, 77 beygirlik bu motor performans açısından zirvelere oynamasa da, fiyat performans oranı ile dikkat çekiyor.

Fiyat Listesi ve Paket Seçenekleri

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin

Fiyatı: 576.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG

Fiyatı: 593.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel

Fiyatı: 653.900 TL

Daha Fazla Model ve Fiyat Bilgisi

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin

Fiyatı: 591.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG

Fiyatı: 608.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel

Fiyatı: 693.900 TL

Üst Modeller ve Üst Segment Fiyatlar

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin

Fiyatı: 616.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG

Fiyatı: 633.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel

Fiyatı: 693.900 TL

Özel Seriler ve Dikkat Çekici Fiyatlar

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 100. Yıl Özel Serisi Manuel Dizel

Fiyatı: 718.900 TL

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