Elçin Sangu Hakkındaki Sağlık İddialarına Sert Tepki: “Yakınlarım Endişe İçinde”

Elçin Sangu, hakkında çıkan sağlık iddialarına sert tepki gösterdi. “Söylentiler doğru değil, yakınlarım endişe içinde” dedi.

Elçin Sangu Hakkındaki Sağlık İddialarına Sert Tepki: “Yakınlarım Endişe İçinde”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2025 17:53

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, hakkında çıkan sağlık sorunlarıyla ilgili iddialara sosyal medya üzerinden sert bir dille yanıt verdi. Beyninde kitle olduğu ve yurt dışında tedavi gördüğü yönündeki söylentilere karşı çıkan Sangu, bu haberlerin hem kendisini hem de yakın çevresini etkilediğini belirtti.

"Söylentiler Doğru Değil"

Bir süredir ekranlarda yer almayan 39 yaşındaki oyuncu, hakkında ortaya atılan iddialara daha önce de yanıt vermişti. Ancak aynı haberlerin yeniden gündeme gelmesi üzerine, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim, bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli beni arıyor ve yakınlarım endişe içinde."

“Teyit Almadan Haber Yapmak Tuhaf Değil mi?”

Elçin Sangu, açıklamasında medya kuruluşlarına da sitem etti. Ünlü oyuncu, kendisine ulaşmanın zor olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?"

Sosyal Medyada Destek Yağıyor

Sangu’nun açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya destek mesajları yağdırdı. Hayranları, oyuncunun sağlıklı ve mutlu olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

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