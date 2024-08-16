Elçin Sangu 39. yaş kafası: Bir ferahlama geliyor!

Bir süredir ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz günlerde "Kiralık Aşk" dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'nin doğum günü kutlamasına katıldı. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan Sangu, kendisinin de kısa bir süre önce 39 yaşına girdiğini belirterek yaş almakla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Güzel oyuncu, "Bu yaşların çok güzel bir kafası varmış. Herkese tavsiye ediyorum. Yaş ilerledikçe sıkıntı gelmiyor, aksine bir ferahlama geliyor. Çok güzel yaşlar bu yaşlar. 'Hayatımın en güzel yaşlarını yaşıyorum' diyebilirim," diyerek duygularını dile getirdi.

Sangu'nun bu samimi açıklamaları, hayranları arasında büyük ilgi gördü.