El Ele, Göz Göze! Ceren ve Emir Benderlioğlu Çifti Düşman Çatlattı.

Oyuncu çift Ceren ve Emir Benderlioğlu el ele görüntülendi! Uzun süredir birlikte etkinliğe katılamayan çiftten samimi "hasret giderme" açıklaması geldi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi : 07-01-2026 19:09

Türk televizyon dünyasının örnek çiftlerinden Ceren Benderlioğlu ve Emir Benderlioğlu, uzun bir aradan sonra birlikte katıldıkları bir etkinlikte el ele görüntülendi. Yoğun iş tempoları nedeniyle bir süredir sosyal ortamlardan uzak kalan çift, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

"Son Bir Ay Bizim İçin Etkinlik Ayı Oldu"

Gece boyunca birbirlerinin elini bir an olsun bırakmayan çiftten Ceren Benderlioğlu, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir baş başa vakit geçiremediklerini belirten güzel oyuncu şunları söyledi:

"Aslında biraz hasret gidereceğiz. Uzun zamandır birlikte bir yerlere gidemiyorduk. Son bir ay bizim için biraz etkinlik ayı oldu, bu gece de onlardan biri."

Hem İşte Hem Aşkta Başarı

Yıllardır süren mutlu evliliklerini bir kız çocuğuyla taçlandıran Benderlioğlu çifti, sadece özel hayatlarında değil, yer aldıkları projelerdeki başarılarıyla da adlarından söz ettiriyor. Özellikle aksiyon ve dram yapımlarının aranan isimleri olan ikili, bu tip davetlerin yoğun çalışma temposu arasında kendileri için bir nefes alma durağı olduğunu ifade etti.

