Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Edebiyat dünyasının en sevilen polisiye karakterlerinden biri olan Başkomser Nevzat, dijital dünyaya iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Ümit’in kült eseri “İstanbul Hatırası”, dev bir yapımla Netflix ekranlarına taşınırken, başrol için ismi geçen isim heyecan yarattı: Nejat İşler.

Netflix’te Polisiye Rüzgarı: İstanbul Hatırası

ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions ortaklığında hayata geçirilecek dizi, İstanbul’un tarihi dokusunu polisiye bir gerilimle harmanlayacak. Yönetmen koltuğunda ise türün ustası, “Mezarlık” serisiyle büyük başarı yakalayan Abdullah Oğuz oturacak.

Nejat İşler Teklife Sıcak Bakıyor

Dizinin en çok merak edilen sorusu "Başkomser Nevzat kim olacak?" yanıtını bulmak üzere. Karakter için teklif götürülen usta oyuncu Nejat İşler’in projeye oldukça sıcak baktığı ve tarafların anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. İşler'in karakteristik oyunculuğunun, Nevzat'ın melankolik ve derin yapısıyla tam uyum sağlaması bekleniyor.

Dizinin Detayları: