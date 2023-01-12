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Gecce Magazin Haberleri

Ekrana bomba diziyle dönüyor! İşte Burcu Özberk'in yeni partneri...

'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk dizi final yapınca dinlenmek için projelere biraz ara vermişti. Güzel oyuncu şimdi ekrana dönmeye hazırlanıyor. Özberk, Kanal D’de ekrana gelecek “Kraliçe” dizisi için gelen teklifi kabul etti.

Ekrana bomba diziyle dönüyor! İşte Burcu Özberk'in yeni partneri...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-01-2023 13:04

Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Burcu Özberk, başrolünde yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin final yapmasının ardından bir süre yorulduğunu söyleyerek projelere ara vermişti.

Burcu Özberk kendisini heyecanlandıran bir proje sayesinde ekrana dönüyor. Uzun soluklu dizilerinin güzel ve başarılı yıldızı Burcu Özberk’e Kanal D’de ekrana gelecek “Kraliçe” dizisi için teklif gitmişti.

Gökhan Alkan partneri oldu!

Mednova’nın yapımcılığımı üstlendiği Queen Sugar dizisinden uyarlanan projeye Özberk 'evet' dedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncuya başrolde Gökhan Alkan eşlik edecek.

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