Ekoloji ve Edebiyat Ankara’da Buluştu: Öykü Günleri Başladı

Ankara Öykü Günleri, bu yıl güçlü bir tema etrafında şekilleniyor. Üstelik organizasyon, doğa ile edebiyat arasındaki bağı merkezine alarak dikkat çekiyor. 2 Nisan’da başlayan etkinlik, Ankara’da kültür sanat takvimine yön veriyor. Aynı zamanda program, 10 Nisan’a kadar paneller, söyleşiler ve konserlerle zenginleşiyor.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Açılış gecesi ise yoğun ilgi gördü. Günce Yalınkılıç sunumu üstlendi. Ardından Yaşar Seyman, Metin Turan, Mustafa Coşar ve Mahmut Ölmez sahne aldı. Ayrıca gece, “Bozkırın Avazı” konseriyle güçlü bir atmosfer yarattı.

Ekoloji Teması Edebiyatın Merkezine Yerleşiyor

Bu yılın ana ekseni olan ekoloji, yalnızca çevre sorunlarını ele almıyor. Bununla birlikte etkinlik, insan ile doğa arasındaki değişen ilişkiyi derinlemesine inceliyor. Böylece edebiyatın bu dönüşüme nasıl yanıt verdiğini sorguluyor.

Metin Turan’ın açılışta kurduğu bir cümle dikkat çekiyor: “Ekolojik kriz aynı zamanda bir anlam krizidir.” Bu ifade, programın ruhunu net şekilde ortaya koyuyor. Çünkü organizasyon, doğayı yalnızca bir arka plan olarak görmüyor. Aksine doğayı, anlatının temel unsurlarından biri olarak yeniden konumlandırıyor.

Paneller ve Oturumlar Yoğun İlgi Görüyor

İlk günlerden itibaren programın içeriği güçlü başlıklarla öne çıkıyor. Örneğin 3 Nisan’da doğa teması farklı açılardan ele alındı. Osman Şahin’in öykülerinde doğa, genç kuşakta doğa anlatımı ve ekoeleştiri tartışmaları dikkat çekti.

Ardından 4 Nisan programı farklı coğrafyalara uzandı. Çağdaş İran öykücülüğünde çevreci yaklaşım incelendi. Bunun yanında Yaşar Kemal, Halikarnas Balıkçısı ve Bilge Karasu üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı.

5 Nisan’da ise doğanın edebiyattaki temsili daha da derinleşti. Özellikle Cevat Şakir’in öykülerinde doğanın kişileştirilmesi öne çıktı. Aynı zamanda çağdaş Türk şiirinde çevreci düşünce tartışıldı.

Program 10 Nisan’a Kadar Devam Ediyor

Etkinlik, önümüzdeki günlerde de yoğun tempoyla sürecek. 7 Nisan’da “Doğa ve Direniş Öyküleri” başlığı ele alınacak. Özer Akdemir konuşmacı olarak katılacak. Moderasyonu ise Cihan Coruk üstlenecek.

8 Nisan’da ise uluslararası perspektif genişleyecek. Lydia Davis ve Rus edebiyatı üzerine oturumlar düzenlenecek. 9 Nisan’da “Eyvan Türküleri” konseri izleyiciyle buluşacak.

Final günü olan 10 Nisan’da ise kapsamlı bir kapanış programı yer alacak. Dostoyevski, Goethe ve Oktay Rifat üzerinden doğa anlayışı tartışılacak. Böylece etkinlik güçlü bir finalle tamamlanacak.

Edebiyat ve Doğa Arasındaki Bağ Yeniden Kuruluyor

Ankara Öykü Günleri, bu yıl yalnızca bir edebiyat etkinliği olmanın ötesine geçiyor. Çünkü organizasyon, çağın en kritik meselelerinden biri olan ekolojiye odaklanıyor. Böylece edebiyatın güncel tartışmalarla kurduğu ilişkiyi güçlendiriyor.