Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı: "Onun En Uzun İlişkisi Bizimki!"

Geçtiğimiz hafta bir mekânda birlikte görüntülenen oyuncu Ekin Türkmen ve rock müziğin efsane ismi Teoman, magazin kulislerini hareketlendirmişti. "Eski aşk yeniden mi alevlendi?" soruları üzerine Nişantaşı’nda objektiflere takılan Ekin Türkmen, iddialara noktayı koydu.

"Eskiden de Aşk Yoktu, Şimdi de Yok"

Teoman ile aralarında hiçbir zaman romantik bir bağ olmadığını vurgulayan güzel oyuncu, haklarında çıkan söylentileri esprili bir dille yalanladı. Türkmen, aralarındaki bağın tamamen köklü bir dostluğa dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden de aşk yoktu, şimdi de yok. Biz sadece arkadaşız. Çok sık görüşmüyoruz ama bir araya geldiğimizde uzun uzun sohbet ederiz."

Teoman’ın "İlişki" Rekoru Dostluğunda!

Teoman’ın çapkın ve özgür ruhlu imajına gönderme yapan Ekin Türkmen, kendi aralarında yaptıkları bir şakayı da basın mensuplarıyla paylaştı:

Esprili Yaklaşım: "Hatta kendi aramızda, 'Teoman'ın en uzun süren ilişkisi bu' diye gülüyoruz."

Teoman Gerçeği: "Zaten kendisinin bu kadar uzun süren bir (romantik) ilişkisi olamaz," diyerek ünlü şarkıcının ilişkilere bakış açısına dair samimi bir tespitte bulundu.

Nişantaşı’nda Gündem: Yılların Dostluğu

Nişantaşı sokaklarında rahat tavırlarıyla dikkat çeken Ekin Türkmen, Teoman ile olan bağlarının zamansız olduğunu ve her karşılaştıklarında kaldıkları yerden devam ettiklerini dile getirdi.