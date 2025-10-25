Ekin Türkmen’den Dilan Çiçek Deniz’e Sert Tepki: “Bıktım Sizden!”

Dilan Çiçek Deniz’in “Oyunculuk kutsal değil” sözleri tartışma yarattı. Ekin Türkmen sert yanıt verdi ve meslek onuru vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi : 25-10-2025 19:13

Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Söz

Son günlerde dizi ve oyunculuk dünyasında tansiyon yükseldi. Dilan Çiçek Deniz, Berna Laçin’in Hilal Altınbilek ile ilgili estetik eleştirisine yanıt verirken, “Oyunculuk kutsal bir meslek değil” sözünü kullandı. Bu açıklama, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Deniz’in sözleri özellikle mesleğine önem veren oyuncular arasında rahatsızlık yarattı.

Ekin Türkmen’den Zehir Zemberek Açıklama

Söz konusu açıklamaya en sert tepki Ekin Türkmen’den geldi. Türkmen, sosyal medya hesabından isim vermeden çok net ifadeler kullandı.
Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık, bıktım sizden, kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller!” diyerek mesleğin değerinin küçük görülmesine karşı çıktı. Türkmen’in bu çıkışı kısa sürede gündem oldu ve sanat dünyasında yeni bir tartışma dalgası başlattı.

Tartışmanın Arka Planı

Bu polemik, aslında Hilal Altınbilek’in “Sahtekarlar” dizisindeki Asya rolü ile başlamıştı. Dizide fakir bir mahalle kızını oynayan Altınbilek hakkında Berna Laçin, “En bariz estetikli birine fakir mahalle kızı rolü vermek kimin fikri?” diyerek eleştiride bulundu.
Bu sözlerin ardından Dilan Çiçek Deniz, isim vermeden Laçin’e göndermede bulundu ve mesleğin “kutsal olmadığı” yorumunu paylaştı. Bu çıkış, eleştirilerin yönünü tamamen Deniz’e çevirdi.

Sektörde Yeni Bir Ayrışma mı Başlıyor?

Son tartışma, oyunculuk mesleğinin “nasıl algılanması gerektiği” üzerine uzun soluklu bir gündem yaratmış durumda.
Kimi oyuncular mesleğin duygu, emek ve zihinsel hazırlık gerektirdiğini belirterek kutsallığı savunuyor.
Diğer bir kesim ise oyunculuğun da diğer meslekler gibi “bir iş” olduğunu ifade ediyor.

Sosyal medyada ise yorumlar ikiye ayrıldı:

  • Bir grup Türkmen’in sözlerini “mesleki duruş” olarak gördü.

  • Diğer grup ise Deniz’in söylemini "gerçekçi" buldu.

Tartışmanın yakın zamanda dinmeyeceği oldukça net.

